Torbole Casaglia, guasto elettrico al camion: operaio colpito alla testa dal portellone

L'uomo è stato trasferito in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia, non è in pericolo di vita

Operaio colpito alla testa dal portellone laterale del camion a Torbole Casaglia.

Infortunio sul lavoro a Torbole Casaglia

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’allarme è scattato ieri (martedì 7 ottobre 2025) poco prima delle 18.30 in codice giallo in un impianto lavorativo di Torbole Casaglia in via dell’Industria 11 alla Pgs Impianti srl.

Attivata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che un operaio italiano classe 1963, a seguito del guasto del tubo idraulico della sponda del camion, sarebbe stato colpito alla testa. Ad intervenire prontamente sul posto un’ambulanza e un’automedica, oltre ai carabinieri della Compagnia di Chiari e dal personale dell’Ats. L’uomo è stato trasferito in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia, non è in pericolo di vita.