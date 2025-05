Operaio 24enne residente a Rovato muore in cantiere a Milano.

Tragedia in cantiere a Milano, muore operaio 24enne

Tragedia, l'ennesima sul lavoro, quella che si è consumata questa mattina (martedì 6 maggio 2025) in un cantiere edile a Milano. Come riportato da PrimaMilanoOvest l'operaio Endrit Ademi 24enne di origine kosovare ma residente a Rovato stava lavorando in un cantiere condominiale in via Edoardo Bassini 39 a Milano.

Attivata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che il 39enne dipendente di una ditta nel Bresciano, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo dal terzo piano. Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di piazzale Cuoco che stanno mettendo in sicurezza l'area rimuovendo il materiale pericolante, Ats, carabinieri e polizia locale. Sul posto anche il 118.

Nessuna grave conseguenza invece per un secondo operaio.