Omicidio di Provaglio, in carcere il 21enne Matias Pascual: accoltellò a morte Roberto Comelli dopo il cenone di Capodanno 2025

È stato arrestato ieri sera a Prevalle: dovrà scontare 9 anni e 5 mesi di reclusione

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È stato arrestato ieri sera a Prevalle Matias Pascual, 21enne di origine argentine che nella notte di Capodanno dell’anno scorso accoltellò a morte Roberto Comelli, 42enne, dopo il cenone di San Silvestro organizzato nella sala civica di Provaglio d’Iseo.

L’omicidio di Capodanno a Provaglio

I carabinieri lo hanno raggiunto ieri sera nella sua abitazione di Prevalle, notificandogli l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Brescia al termine del processo per omicidio che si è concluso con la condanna a 14 anni di reclusione. Al netto del periodo già scontato ai domiciliari e degli sconti per il rito abbreviato, dovrà ora scontare nove anni, cinque mesi e tredici giorni di reclusione. I carabinieri l’hanno quindi arrestato e portato in carcere al Nero Fischione di Brescia.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, svolte dai Carabinieri della Compagnia di Chiari e di Brescia, all’alba del 1 gennaio 2025 Comelli aveva tentato più volte di accedere a una festa privata di Capodanno organizzata presso una sala civica del paese, pur senza esserne invitato. Dopo essere stato allontanato, l’uomo era tornato sul posto, ed era nata una colluttazione. In questo frangente Pascual, all’epoca diciannovenne, lo aveva colpito al petto con un coltello da cucina. Il 42enne era morto poco dopo. Il giovane aveva successivamente ammesso le proprie responsabilità.