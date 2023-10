Ome: domenica una raccolta fondi con maxi spiedo

Ome: domenica 8 ottobre 2023 al via una raccolta fondi con maxi spiedo a sostegno della scuola d'infanzia di Cesena.

Ome: al via una maxi raccolta fondi

Cosa c'è di meglio di una domenica da trascorrere in compagnia e con un bel piatto di spiedo?. Ancor di più se il fine perseguito è di tipo benefico.

L'iniziativa

La scuola in questione è stata gravemente danneggiata dall'alluvione dello scorso mese di maggio. L'iniziativa è promossa dall'Amministrazione comunale di Ome in concerto con altre diciotto associazioni del territorio.

L'obiettivo è il raggiungimento di mille porzioni di spiedo vendute

Ognuna di queste fornirà attrezzature e manodopera per un totale di quasi 100 volontari. L'obiettivo prefissato è il raggiungimento di mille porzioni di spiedo. Queste saranno cucinate nella sede degli Alpini in via Negrini. Sempre qui, inoltre potranno essere ritirate le porzioni.

