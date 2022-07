Oltre un secolo fra lavoro e famiglia: Bruna De Pietri ha spento 104 candeline

Una lucidità incredibile, tanta forza e soprattutto ancora una grande voglia di vivere. Lei è Bruna De Pietri e con i suoi 104 anni appena compiuti è ufficialmente la più anziana di Castrezzato.

Bruna De Pietri ha spento 104 candeline

Originaria di Modena, dopo tutti questi anni passati in paese, è infatti diventata una castrezzatese di fatto. E per altro martedì ha raggiunto un traguardo che vale la pena di essere festeggiato: l’anziana ha spento ben 104 candeline.

Lucida e scattante, ancora brillante e pienamente attiva, è stata lei stessa a rispondere al telefono quando l’abbiamo contattata: la domanda che le abbiamo posto? Ovviamente, quale fosse il suo segreto. «Non ci sono segreti o ricette - ha ribadito Bruna - Fortunatamente nella mia vita sono sempre stata bene. Mi sono trasferita a Castrezzato nel ‘44, quando mi sono sposata e ho sempre lavorato in casa. Ho dedicato la mia vita alla famiglia e alla campagna, non mi sono mai tirata indietro. Ho lavorato molto e forse proprio il fatto che io non avessi tempo di fermarmi mi ha portata fino a qui».

Oltre un secolo fra lavoro e famiglia

Bruna, vedova del castrezzatese Carlo Turra, nella sua lunga vita ha avuto cinque figli e, purtroppo, alcuni ha dovuto salutarli. Però, negli anni si è costantemente dedicata a loro e non ha mai fatto mancare il suo affetto e la sua presenza nonostante il costante impegno sul fronte lavorativo nelle campagne gestite dalla famiglia.

Per celebrare l’importante l’occasione, nella mattina di martedì, si sono recati a casa di Bruna anche il sindaco Giovanni Aldi, il consigliere Roberto Menegoi e Milena Moreni che, oltre ad un bellissimo mazzo di fiori, le hanno portato gli auguri a nome di tutta la cittadinanza. A loro, e a tutti i suoi cari, si unisce anche tutta la redazione di ChiariWeek: buon compleanno Bruna!