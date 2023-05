Oltre 5mila persone in marcia per la Pace.

Marcia della Pace

Ha preso il via questa mattina, domenica 7 maggio, la Marcia della Pace, l’evento organizzato nell’ambito di Bg Bs 2023 e frutto del lavoro del Coordinamento degli Enti Locali per la Pace delle due «sorelle della Cultura» (insieme alla Rete della Pace di Bergamo e alla Consulta della Pace di Brescia). Il corteo è partito da Brescia alle 9.15 dal Capolinea 3 Villaggio Badia e percorrerà 23 km, passando per la frazione della Mandolossa e i Comuni di Gussago, Roncadelle, Castegnato, Ospitaletto, Cazzago San Martino, Rovato, Coccaglio e Cologne. Alla marcia stanno partecipando oltre 5mila persone ma ad ogni tappa si aggiungono nuovi camminatori che rendono il corteo sempre più folto.

I camminatori in arrivo da Brescia, poi faranno rotta per Palazzolo, al Ponte Sara Giusi, dove si uniranno con il corteo proveniente da Bergamo. La giornata proseguirà a parco Metelli con musica e ospiti d’eccezione.