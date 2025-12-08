“Un passo alla volta, per chi ogni giorno affronta la propria sfida. E’ stato questo uno degli slogan che ha accompagnato la prima edizione del Trail della Scala, la corsa che domenica ha richiamato oltre 400 partecipanti nel cuore della Franciacorta. Una manifestazione che ha sapientemente unito natura, sport e solidarietà. Il ricavato sarà infatti donato a tre associazioni del territorio, tutte che operano al servizio dei bambini con fragilità: Un sorriso per Matteo e Ettore, Angeli per la vita e Cistinosi Italia.

Oltre 400 iscritti alla prima edizione del Trail della Scala

Due i percorsi, da 23 e 13 chilometri, entrambi competitivi (ma per il secondo era possibile partecipare anche in forma non competitiva); tra i punti nevralgici la “scala santa” sul Monte Alto. Per quanto riguarda la classifica della 23 chilometri, con oltre 230 partenti da via Verdi a Erbusco, al primo posto è arrivato Luca Arrigoni dell’Asd Pegarun-Pegacross, già campione del mondo Master di skyrunning (il suo tempo è stato di 1:44:36,23); in seconda posizione Andrea Torchio, con un distacco di cinque minuti; terzo Christian Marini, con meno di un minuto di ritardo da Torchio (entrambi sono dell’Asd Sicurlive Sport Team). Vincitrice tra le donne (ottava nella classifica assoluta) Laura Gotti del Rosa Running Team, con un tempo di 2:01:39,12 (maratoneta e ultramaratoneta, ha rappresentato l’Italia agli Europei di Berlino 2018), davanti a Marina Pedretti di Padile Running Team (21esimo posto assoluto) e a Chiara Di Ceglie del Vanotti Running Team (29esima assoluta). Per “l’alieno della Franciacorta” Stefano Delbarba, abituato a ben altre distanze, un onorevole trentesimo posto. Nella 13 km competitiva primo Alessandro Mioli, davanti a Diego Colosio, secondo, e Paolo Massetti, terzo; la prima donna (16esima assoluta) è Barbara Mattiello, davanti ad Angela Serena, seconda, e a Martina Corda, terza (rispettivamente 19esima e 20esima assoluta). Tutti i risultati sono disponibili sul sito: www.wedosport.net.

Grande festa nell’oratorio di Villa

Le premiazioni si sono svolte all’oratorio di Villa, che ha ospitato anche una grande festa, con il dj-set di Beppe Orizzonti e i food truck. Gli organizzatori hanno ringraziato per la collaborazione le associazioni Uisp e Quelli di Erbusco (Aqde), i fotografi di Jeipeg_agency, i volontari di numerosi sodalizi (Anc Capriolo, Protezione civile di Corte Franca, Sommozzatori Capriolo, Gruppo Giovani di Sant’Andrea, Villani), gli sponsor, i Comuni di Erbusco e Adro per il patrocinio e tutti i partecipanti che hanno sancito il successo dell’iniziativa.

La galleria fotografica