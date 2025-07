Premi al merito

In campo Comune di Pontevico, attività imprenditoriali e associazioni, per sostenere il futuro della comunità

Gli studenti meritevoli sono un patrimonio della comunità. A Pontevico ben ventidue realtà tra istituzioni, imprese e associazioni hanno sostenuto i premi allo studio 2025 a fianco dell’Amministrazione comunale.

Oltre 40 borse di studio ai giovani: "Gli studenti meritevoli sono un patrimonio della comunità"

La cerimonia ufficiale è andata in scena martedì sera 1 luglio presso il teatro comunale di via XX Settembre, dove ben quarantuno studenti dalle superiori all’università sono stati applauditi con grande emozione e grande orgoglio dei presenti. Ciascuno di loro ha potuto ritirare un assegno di 370euro ciascuno. Per i giovani e le giovani pontevichesi sono scesi in campo gli Alpini, l’Autosalone Fratelli Bonaglia, Tam Srl E Rozzi Spa, il Centro Aperto Al Focolare, Ffai-Ftc Spa, l’Auser Il Ponte, Le Caselle Spa, Scalvenzi Società Cooperativa, l’Avis, la Cooperativa Sociale Il Gabbiano, le Modine, la Conad, l’Anc, Fam. Massimo e Maddalena, l’associazione Cheikh Ahmadou Bamba Aps, l’Aido, il Corpo Bandistico Alessandro Vatrini, la Raffmetal, l'Eural Gnutti, Sala Angelo, la Camiceria Giemme - Caliban e il Rotary.

Il sindaco Bosio e l'assessore Zani "Siete patrimonio della comunità"

Ad aprire la serata è stato il sindaco Luca Bosio che ha ricordato a tutti gli studenti presenti, alle realtà che hanno sostenuto il premio di studio e alle famiglie, che:

"É importante celebrare l’abnegazione, il sacrificio e l’impegno di questi nostri giovani hanno messo in campo nel loro percorso studio raggiungendo ottimi risultati a livello scolastico - ha dichiarato nel suo discorso il primo cittadino - a nome dell’intera Amministrazione ci congratuliamo con tutti voi e allo stesso tempo con le famiglie e gli insegnanti perché la sinergia e l’alleanza tra scuola e famiglia che contribuisce a l’ottenimento di alti valori su cui si fonda la società in cui viviamo: come la solidarietà, la tolleranza, il rispetto in generale e il rispetto delle regole. Grazie per essere l’esempio per altri giovani e per le generazioni future, siete testimoni che si può fare, si può riuscire. La vita riserva momenti difficili, non scoraggiatevi e ricordatevi gli insegnamenti che vi sono stati dati dalla famiglia e dalla scuola. In bocca al lupo!".

L’assessore Giulia Zani ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la cerimonia delle borse di studio:

"Un sentito grazie va alle associazione, alle imprese, ai privati, che hanno voluto contribuire in modo generoso per queste quarantuno borse di studio è stata una partecipazione davvero importante ed è fondamentale per una comunità far sentire questo sostegno ai nostri giovani".

Il palco del teatro cittadino è stato poi calcato dai premiati a cui è stato consegnato un assegno e un attestato.