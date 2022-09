Oltre 200 partecipanti alla passeggiata per Noemi.

Passeggiata per Noemi

Oltre duecento partecipanti questa mattina a Pavone Mella per ricordare la piccola Noemi scomparsa lo scorso gennaio a causa di una grave malattia. Presenti, oltre ai genitori della piccola, anche Luca Piovani, presidente dell'associazione Girotondo che è stato tra gli organizzatori della giornata, il parroco don Lorenzo Boldrini e il sindaco Maria Teresa Vivaldini. Luca Piovani in apertura all'evento ha voluto ringraziare in primis i genitori di Noemi, tutti quelli che hanno collaborato per l'organizzazione, tutti i partecipanti, l'amministrazione comunale .che si è resa subito disponibile. Presenti anche tantissimi bambini, compagni di classe di Noemi. Tutte le associazioni del territorio hanno collaborato per la buona riuscita dell'evento, compreso Avis che ha fornito il mezzo per fare da apripista per la passeggiata.

I genitori di Noemi hanno fatto volare in cielo dei palloncini bianchi con attaccata la maglia dell'evento per far arrivare anche a lei il simbolo della passeggiata.

Programma

La giornata si è aperta alle 8.30 con il ritrovo in oratorio per la consegna delle magliette e la partenza per la passeggiata. Alle 9.45 un piccolo brunch alla cascina Brunello e successivamente, alle 11.30, l'arrivo alla scuola elementare per l'inaugurazione della targa dedicata a Noemi e un aperitivo conviviale. Alle 12.30 pranzo a buffet in oratorio.

Tutto il ricavato della giornata sarà devoluto all'associazione Mirko 11 di Pistoia che si occupa di fornire supporto alle famiglie con bambini affetti da gravi malattie.