Aggiornamento: intorno alle 12.30 la circolazione è stata ripristinata.

Olio in strada, chiuso un tratto del centro di Chiari.

Chiuso il centro

É successo questa mattina (venerdì 27 gennaio 2023): ad essere chiuso un tratto del centro di Chiari, precisamente in via XXVI Aprile. La pasticceria, come da consuetudine, aveva contattato la società deputata a smaltire l'olio in modo corretto, ma si è trattato di un incidente: secondo una prima ricostruzione è stato travolto un barile durante l'intervento di smaltimento dell'olio.

Chi è intervenuto sul posto

Ad intervenire sul posto la società che smaltisce l'olio, la Polizia Locale di Chiari che si sta occupando della viabilità e che ha chiuso la strada e la Chiari Servizi (la municipalizzata del comune) oltre ai rappresentanti dell'Ufficio Tecnico.

Per evitare di scivolare

Hanno provveduto a gettare sulla strada una sostanza assorbente, stanno lavorando assiduamente per cercare di fare in modo che non si scivoli troppo nonostante la presenza di olio a terra.