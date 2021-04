Feedback positivo dell’assessore regionale al Territorio e alla Protezione Civile Pietro Foroni dopo la visita di oggi all’hub lenese

Oggi Pietro Foroni all’hub di Castelletto

L’assessore regionale ha fatto visita all’hub di Castelletto di Leno nel primo pomeriggio. Accolto dal sindaco Cristina Tedaldi e da vicesindaco e coordinatrice dei volontari di Protezione Civile Rossella De Pietro, dai rappresentati di Ats Brescia e di Asst del Garda, ha avuto modo di vedere l’organizzazione del centro e di incontrare anche i sanitari e i volontari lì impegnati.

L’assessore Foroni ha ritenuto l’hub molto ben organizzato e si è complimentato con tutte le persone che operando con attenzione e premura ne garantiscono l’efficienza. Non solo, ha rivolto un ringraziamento ai volontari, sia di Protezione Civile che gli Alpini, che hanno scelto di investire per la collettività il proprio tempo anche in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo.

Presenti anche i rappresentanti delle diverse istituzioni e alcuni sindaci dei Comuni bassaioli.