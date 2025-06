I funerali del centauro si sono tenuti oggi pomeriggio (martedì 24 giugno 2025) nella chiesa parrocchiale di Flero.

Oggi l'ultimo saluto a Giorgio Chieribicco

Una chiesa gremita, una comunità in lacrime, ha oggi portato l'ultimo saluto al centauro flerese che domenica ha perso la vita sul Monte Maniva.

In molti hanno voluto essere vicini alla mamma Agostina, al papà Fabrizio, al fratello Paolo e alla cognata Laura e all'intera famiglia. Presenti gli amici di sempre, i colleghi, così come gli amici che con Giorgio condividevano la passione a due ruote.

Il 54enne è stato descritto con una persona buona, sempre pronta ad aiutare il prossimo, come ricordato anche da don Alfredo Scaroni nell'omelia della liturgia funebre.

L'incidente

Ancora in corso gli accertamenti rispetto le cause dell'incidente del 22 giugno. Il biker poco prima delle 12.30 stava procedendo in prossimità del monte Maniva, sulla strada provinciale 345, quando ha perso il controllo della propria motocicletta ed è finito fuori strada con una caduta di diversi metri in un dirupo. La chiamata alla centrale operativa è partita alle 12.22 e sono stati inviati sul posto in codice rosso l'ambulanza da Bagolino, l'elisoccorso di Brescia e il Cnsas della Valtrompia, che nulla hanno potuto se non constatare il decesso del biker flerese. Giunto sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri di Gardone Valtrompia, e allertati anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.