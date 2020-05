Oggi i funerali della maestra Adele Brida, era la mamma di tutti

E’ venuta a mancare nei giorni scorsi, la storica maestra di Orzivecchi Adele Brida, 92 anni, che ha fatto da mamma all’intero paese. Oggi alle 15 i funerali in chiesa parrocchiale.

Oggi i funerali della maestra Adele

Maestra elementare per 40 anni, fondatrice dell’Avis, catechista e addirittura poetessa. Una vita piena di impegni per il prossimo quella di Adele Brida, 92 anni, di Orzivecchi, che per la comunità ha dato davvero tutta se stessa. E’ venuta a mancare nei giorni scorsi lasciando un profondo vuoto nel cuore di Orzivecchi per cui si è data tanto da fare. Ha cresciuto per 40 anni generazioni di bambini: faceva la maestra alle elementari e insegnava proprio di tutto, dalla matematica all’italiano, da religione a educazione fisica. Nel 1972 ha fondato l’Avis, dove si è dedicata al gruppo anima e corpo, per poi insegnare anche catechismo, senza mai abbandonare la lettura e la scrittura delle sue bellissime poesie che leggeva agli alunni, ai figli e ai nipoti. Un pilastro di Orzivecchi e sicuramente non verrà dimenticata.

Oggi alle 15 verranno celebrate le esequie in chiesa parrocchiale.

