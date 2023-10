Offlaga in lutto per la scomparsa dell'ex vicesindaco Venturini.

Addio a Vincenzo Venturini

Ieri, lunedì , pomeriggio improvvisamente è morto d’infarto Vincenzo Venturini, già vicesindaco del comune di Offlaga. Vince Nato nel 1942, da Battista e Anna Maria Cirelli, laureato in giurisprudenza inizia la carriera lavorativa all’Om nel reparto contabilità dove è molto apprezzato. Decide poi di aprire uno studio di commercialista che regge fino alla pensione, per passare poi l’attività al figlio Stefano. Nell’Amministrazione comunale fra il 1975 e il 1980 ricopre l’incarico di assessore al Bilancio e di vicesindaco, facendosi apprezzare per le sue doti di praticità nel risolvere le problematiche. Lascia la moglie Maria Antonietta e il figlio Stefano. Giovedì alle 15.30 i funerali nella parrocchiale di Cignano di Offlaga.