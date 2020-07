Ha colto di sorpresa ancora una volta la comunità, con l’ennesima opera

Obas, il “folletto del Bersaglio” ha colpito alle Vincellate

L’omaggio alla natura con l’arte dell’intaglio questa volta ha interessato il parco delle Vincellate.

Dopo le sue sculture intagliate da resti di tronchi caduti a causa dei temporali, o trascinati dai corsi d’acqua sino in pianura, a essere oggetto dei suoi martello e scalpello a questo giro è stata una radice di un albero secolare.

Anche questa volta Obas Broli ha seguito l’ispirazione e la sua opera finale è stata dedicata in particolare a una persona a lui molto cara Mario Dordi. Fu proprio Mario caro amico dell’intagliatore 69enne a suggerire lui la presenza di una enorme base di albero al parco delle Vincellate, dopo un sopralluogo Obas decise di iniziare a lavorarla con l’immagine della Madonna del Sacro Cuore a protezione dei passanti. Nei mesi scorsi però arrivò il Covid-19 e si portò via Mario. Questo fatto colpì molto l’artista e così decise di ultimare la scultura variando l’idea iniziale e ha aggiunto alla Madonna già intagliata la sagoma di Mario, con la canna da pesca. “Andavamo spesso a pescare insieme – ha raccontato l’intagliatore verolese – Così ho voluto affidare lui alla protezione della Madonna, estesa alla protezione iniziale per i passanti”.

Uno dei lavori più complessi. “Questo tipo di legno era molto ostile – ha spiegato Obas – Ho faticato parecchio ma non ho voluto demordere e ho proseguito nel mio intento, l’ho fatto per il mio amico Dordi”. Ultimata nei giorni scorsi la scultura e ora visibile al pubblico e agli amanti del parco.