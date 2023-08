Nuvolera, traffico in tilt: ripresi i lavori per la rotatoria.

Nuvolera, giornata di passione sulle strade

Una giornata di passione quella di oggi (martedì 29 agosto 2023) per gli automobilisti che si sono trovati a percorrere la statale che collega Rezzato a Gavardo. Sono infatti ripresi dopo oltre due settimane di stop i lavori che porteranno alla realizzazione della Scaiola a Nuvolera. Il cantiere aperto nel mese di maggio sta per giungere al termine. La rotatoria è stata aperta parzialmente a metà luglio mentre in modo totale l011 agosto scorso. Fatto quest'ultimo che ha illuso gli automobilisti i quali erano convinti che i lavori fossero giunti al termine e, con essi, e interminabili code.

Gli automobilisti si sono lamentati su Facebook

Non sono mancate le lamentle su Facebook: "Da Prevalle a Rezzato un’ora. Pazzesco!!!! Non se ne può più"; "Spero che per la riapertura delle scuole i lavori siano conclusi, altrimenti auguri!"; 20 min x fare 3 km stamattina.ma quando finiscono?