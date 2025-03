Nuvolera: questa sera la presentazione del nuovo Piano di protezione civile.

Presentazione del Piano di protezione civile a Nuvolera

Questa sera (martedì 11 marzo 2025) nella sala consiliare del comune di Nuvolera alle 20.30 verrà presentato il nuovo Piano di protezione civile. L'incontro è aperto a tutti i cittadini, non solo agli addetti ai lavori: al suo interno viene spiegato cosa è bene fare o non fare in caso di eventi calamitosi. Sottoposto ad un costante aggiornamento, nel corso dell'incontro verranno evidenziate quali sono le zone del territorio comunale maggiormente a rischio. Sarà inoltre dato spazio a domande e curiosità da parte del pubblico presente.

Il sodalizio

Una realtà, quella del gruppo di Protezione civile di Nuvolera, che ha visto la luce nel 2015 e che oggi conta al suo interno 21 volontari guidati dal coordinatore Stefano Melini. Sono in tutto quattro i mezzi a disposizione del sodalizio: un camioncino centinato, uno con cassone ribaltabile e due pick up. Uno di questi è dotato di attrezzature per interventi legati al rischio idrogeologico.

Il gruppo è impegnato in prima linea anche in attività di formazione nelle scuole e di informazione.