Comazzi: "La difesa del suolo è una delle priorità della nostra agenda amministrativa e continueremo a lavorare in questa direzione, in stretta collaborazione con enti locali e Consorzi di bonifica, nell’interesse dei cittadini".

Taglio del nastro a Nuvolento: inaugurata l’area di laminazione sul torrente Rudone.

A Nuvolento taglio del nastro

Oggi (mercoledì 20 maggio 2026) è stata inaugurata dall’assessore al Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia Gianluca Comazzi, l’area di laminazione sul torrente Rudone a Nuvolento. L’opera in questione presenta un volume di 63mila metri cubi e un’estensione di 31.135 metri quadri: è stata finanziata da Regione Lombardia per un importo pari ad oltre 2,4 milioni di euro e vede come soggetto attuatore il Consorzio di bonifica Chiese.

Gli interventi

Oltre alla realizzazione delle vasche, il finanziamento ha consentito una serie di interventi di adeguamento idraulico, tra cui l’integrazione di alcune paratoie. Il nuovo impianto ubicato in località Carlina, alla confluenza tra i torrenti Rudone e Pospesio, è progettato per reggere anche eventi meteorologici estremi, riducendo la quantità d’acqua che arriva a valle da 33 a 10 metri cubi al secondo. Per la manutenzione e la gestione dell’opera, inoltre, Regione Lombardia ha stanziato ulteriori 30.000 euro al Consorzio, che dovrà garantirne il corretto funzionamento nel tempo.

“Quest’opera – ha sottolineato l’assessore Comazzi – rappresenta un risultato importante per il comprensorio di Brescia e conferma la volontà di Regione Lombardia di investire con continuità sulla sicurezza delle comunità locali. Di fronte a fenomeni meteorologici sempre più intensi occorrono interventi concreti, una programmazione mirata e la capacità di prevenire le emergenze. La difesa del suolo è una delle priorità della nostra agenda amministrativa e continueremo a lavorare in questa direzione, in stretta collaborazione con enti locali e Consorzi di bonifica, nell’interesse dei cittadini”.

Interventi di mitigazione del rischio idrogelogico

In provincia di Brescia sono stati finanziati, a partire dal 2018, 188 interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, per un totale di 132,7 milioni di euro. Di questi, 9 sono stati finanziati ai Consorzi della provincia di Brescia Chiese e Oglio Mella per un totale di 9,5 milioni di euro.

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