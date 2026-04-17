Nuvolento: gli rubano la bici elettrica da 900 euro, ritrovata grazie al Gps a Rezzato. Ieri (giovedì 16 aprile 2026) un caso simile si è verificato a Brescia.

Gli rubano a Nuvolento la bici elettrica

Qualche giorno fa ha subito il furto della sua bicicletta elettrica a Nuvolento, ha quindi contattato il comando della Polizia Locale di Rezzato e, solo pochi giorni dopo, tramite il sistema satellitare presente nel telaio del mezzo, è riuscito a rintracciarla in una via centrale della città di Rezzato.

Ritrovata a Rezzato

Gli agenti della Polizia Locale, dopo aver consultato la mappa del sistema gps e presumendo che il veicolo si trovasse nell’abitazione di un soggetto noto, si sono recati a casa di quest’ultimo. Qui, come previsto, hanno trovato la bicicletta che è stata quindi restituita al legittimo proprietario. Il soggetto è stato denunciato per ricettazione.