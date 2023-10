Nuovo parcheggio Turla: il taglio del nastro

Nuovo parcheggio Turla, oggi (giovedì 5 ottobre 2023) il taglio del nastro a Chiari.

Ampliata l'offerta dedicata alla mobilità dolce e non inquinante

Il nuovo parcheggio realizzato dall’Amministrazione Comunale di Chiari sugli spazi della ex Scuola Turla si caratterizza come un’infrastruttura capace di ampliare l’offerta dedicata alla mobilità dolce e non inquinante della Città, al servizio dell'intera collettività.

Il nuovo parcheggio

Si concludono così le opere per le quali l’Amministrazione di Chiari ha stanziato 490 mila euro (oltre IVA), grazie alle quali la Città potrà usufruire di poco meno di 200 nuovi stalli di sosta: utili tanto per la popolazione scolastica che gravita intorno al nuovo Polo delle Secondarie, ma anche al resto della cittadinanza.

Il nuovo parcheggio sarà molto verde e attraversato da una pista ciclopedonale di collegamento tra via Milano e via Maffoni in prossimità della piazza Cortezzano. Un asset certamente strategico, insieme al recente nuovo grande parcheggio di via Lancini–Via Pedersoli, per la viabilità generale della Città, che pone un punto fermo sul progetto complessivo di riordino degli stalli di sosta cittadini.

Del resto, il problema dei parcheggi non è mai stato sottovalutato dall’Amministrazione Comunale, che in questi anni ha predisposto notevoli risorse per la riorganizzazione della sosta cittadina, così da decongestionare le aree critiche – tra cui anche il Centro Storico – e agevolare la circolazione, e di conseguenza la vivibilità, della Città. Infatti, con un’azione costante e continua l’Amministrazione comunale è stata in grado di creare nuovi servizi (quasi 900 parcheggi nuovi o recuperati in poco meno di nove anni) a disposizione delle attività produttive, dei residenti e soprattutto per i clienti che amano il nostro Centro Storico.

Inizialmente per un periodo provvisorio e sperimentale – indicativamente fino alla fine dell’anno – il parcheggio sarà libero. Una volta terminato questo primo periodo si adotteranno eventualmente i provvedimenti necessari per garantirne la rotazione.

Le parole del vice sindaco

«L' apertura di questo nuovo hub di sosta conclude il percorso iniziato nel 2015 legato agli interventi programmati per i nuovi istituti scolastici della Città. Questo, infatti, è l’ultimo tassello del più grande investimento attuato in questi anni sulle scuole dell’obbligo che ha visto l’Amministrazione destinare importi consistenti per oltre 20 milioni di euro – commenta il Vice Sindaco Maurizio Libretti, con delega ai Lavori Pubblici e alle infrastrutture di mobilità –. Così come avvenuto con il progetto Martiri – Morcelli, all’esito del quale è sorto il parcheggio nell’ex Morcelli, ora il grande ampliamento delle scuole secondarie Toscanini – Turla ha consentita la realizzazione di questo ampio spazio di sosta, sorto sulle ceneri dell’istituto precedente demolito. Attraverso questi investimenti non solo abbiamo reso migliori gli istituti scolastici, ma è stata colta quell’imperdibile occasione di ridisegnare anche i quartieri della Città, dotandoli di moderne nuove strutture più adeguate alle esigenze dei cittadini. Il nuovo parcheggio sorto nell’area Turla rappresenta, infatti, un vero e proprio nuovo servizio per Chiari da cui anche gli operatori economici possono trarre da subito e per il futuro vantaggio. È attraversato da una pista ciclabile che fa da raccordo con altre già esistenti e grazie alla sua ampiezza e conformazione si presta ad ulteriori molteplici utilità da pensare e sviluppare. Crediamo che ora, con l'operatività di questa nuova infrastruttura, i bisogni della sosta in Chiari siano prossimi alla loro definitiva soddisfazione».

La dichiarazione dell'assessore al centro Storico e al Governo del Territorio

«Con questo nuovo parcheggio si va rigenerare un’ampia area della Quadra Cortezzano, i cui effetti avranno ampie ripercussioni positive sull’intero Centro Storico – aggiunge l’assessore al Centro Storico e al Governo del Territorio Domenico Codoni –. Il potenziamento delle infrastrutture per la sosta in questi anni ha portato a raggiungere un numero record degli stalli di sosta al servizio del Centro della città. Un’azione davvero considerevole e senza confrontabili precedenti, un sostegno concreto e fattivo ai negozi di vicinato, agli artigiani, ai professionisti, ai servizi e ai mercati cittadini presenti nel nucleo più antico della città, a beneficio dei cittadini clarensi ma anche degli abitanti dei paesi vicini. È un risultato che concretamente – e non solo a parole – segna lo sviluppo futuro della nostra città».

Il taglio del nastro

Presenti al taglio del nastro, insieme al vicesindaco Libretti e all’assessore Codoni anche l’assessore Vittoria Foglia, i consiglieri Alessandro Gozzini, Ermanno Pederzoli e Giovanna Vertua e il comandante della Polizia Locale Aniello Amatruda nonché un piccolo pubblico che ha voluto prendere parte alla cerimonia.