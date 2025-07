l'intervento

Nuovo parcheggio davanti alla Don Minzotti: al via i lavori a Rezzato.

Hanno preso il via questa settimana i lavori per la realizzazione della nuova area parcheggio di fronte alla nuova scuola Don Minzoni. L’intervento era stato inserito nel progetto originario della ricostruzione della scuola ma non era stato finanziato. Con uno stanziamento straordinario di 254mila euro l’Amministrazione comunale ha reperito ora i fondi per la sua realizzazione.

Nel dettaglio

Per realizzare il parcheggio sarà utilizzato asfalto drenante che permetterà quindi una pavimentazione permeabile. L’area pavimentata sarà globalmente ridotta per lasciare spazio a una più ampia aiuola ed evitare l’abbattimento di un abete decennale in buono stato di salute. Sarà inoltre riqualificata l’illuminazione pubblica su via Manzoni.