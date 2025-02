Nuovo Ospedale di Comunità a Gussago: il taglio del nastro.

A Gussago taglio del nastro per il nuovo Ospedale di Comunità

Si è tenuta ieri (giovedì 13 febbraio 2025) l'inaugurazione del nuovo Ospedale di Comunità di Gussago: un'importante realtà sanitaria nata come risposta alle esigenze del territorio. Il nuovo ospedale, situato presso il presidio di Gussago della Fondazione costituisce un servizio accessibile ed innovativo che si inquadra come passaggio tra l’ospedale per acuti e l’abitazione del paziente.

"È stato progettato per garantire continuità nelle cure e nell’assistenza e percorsi di recupero post-ospedaliero ai cittadini che non possono essere correttamente assistiti presso il proprio domicilio o che attendono di accedere ad altre strutture sanitarie - spiega il direttore di Fondazione Richiedei Paolo Boldini - Oltre a rappresentare un significativo aiuto a famigliari dei pazienti e caregiver, l’Ospedale di Comunità, disincentiva l’affollamento di altri ospedali e contribuisce ad evitare ricoveri non necessari. I pazienti qui ricoverati fruiscono di assistenza sulle 24 ore, di servizi di qualità e della possibilità di beneficiare delle altre prestazioni offerte da Fondazione. Si tratta di una realtà moderna che permette di promuovere un soccorso più vicino e focalizzato sulla persona e che soprattutto collabora con la rete dei servizi sanitari e assistenziali territoriali. Avere concretizzato questo nuovo progetto è per Fondazione Richiedei motivo di grande orgoglio, pertanto è stata organizzata una giornata inaugurale in cui verrà presentato l’Ospedale di Comunità e saranno mostrati i nuovi ambienti".

Il taglio del nastro

La cerimonia si è tenuta nei giardini di Fondazione Richiedei a Gussago in Via Paolo Richiedei n. 16, alla presenza delle autorità locali. Presenti, tra gli altri l'assessore al Welfare Guido Bertolaso e l'assessore a Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi.