Nuovo ospedale di Chiari, investimento da 160 milioni di euro.

«L’inserimento del nuovo ospedale di Chiari nel piano pluriennale di investimenti 2025-2031, con uno stanziamento di 160 milioni di euro, rappresenta un risultato politico di enorme rilevanza: fino a pochi mesi fa queste risorse non erano nemmeno previste. Con la mozione che ho presentato a inizio anno – che ha permesso di affidare al Politecnico di Milano lo studio costi-benefici per valutare la realizzazione di un nuovo presidio rispetto a una semplice ristrutturazione – siamo riusciti a portare il tema al centro della programmazione sanitaria regionale. Senza questo lavoro, Chiari e la Franciacorta non sarebbero mai stati considerati in un piano di opere così ambizioso», dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Invernici.

«Parliamo di un investimento strategico non solo per i cittadini, ma anche per gli operatori sanitari, che potranno lavorare in una struttura moderna, efficiente e tecnologicamente avanzata. È il primo passo di un percorso, che deve avere come traguardo una sanità sempre più innovativa e in grado di affrontare le sfide della medicina del futuro. Fratelli d’Italia si conferma forza politica capace di incidere concretamente e di portare al centro dell’agenda regionale i bisogni reali dei territori», conclude Invernici.