Nuovo ospedale di Chiari, investimento da 160 milioni di euro
Invernici: "«Parliamo di un investimento strategico non solo per i cittadini, ma anche per gli operatori sanitari, che potranno lavorare in una struttura moderna, efficiente e tecnologicamente avanzata"
Le parole di Invernici sul nuovo ospedale di Chiari
«L’inserimento del nuovo ospedale di Chiari nel piano pluriennale di investimenti 2025-2031, con uno stanziamento di 160 milioni di euro, rappresenta un risultato politico di enorme rilevanza: fino a pochi mesi fa queste risorse non erano nemmeno previste. Con la mozione che ho presentato a inizio anno – che ha permesso di affidare al Politecnico di Milano lo studio costi-benefici per valutare la realizzazione di un nuovo presidio rispetto a una semplice ristrutturazione – siamo riusciti a portare il tema al centro della programmazione sanitaria regionale. Senza questo lavoro, Chiari e la Franciacorta non sarebbero mai stati considerati in un piano di opere così ambizioso», dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Invernici.
«Parliamo di un investimento strategico non solo per i cittadini, ma anche per gli operatori sanitari, che potranno lavorare in una struttura moderna, efficiente e tecnologicamente avanzata. È il primo passo di un percorso, che deve avere come traguardo una sanità sempre più innovativa e in grado di affrontare le sfide della medicina del futuro. Fratelli d’Italia si conferma forza politica capace di incidere concretamente e di portare al centro dell’agenda regionale i bisogni reali dei territori», conclude Invernici.
L'approvazione da parte della Giunta regionale
La delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso prevede complessivamente oltre 7,8 miliardi di euro di investimenti su scala regionale per sostituzione edilizia, riqualificazione delle strutture, innovazione tecnologica, digitalizzazione e miglioramento dell’efficienza energetica. Solo nel bresciano sono destinati 255 milioni di euro per il nuovo ospedale di Desenzano e 160 milioni per quello di Chiari.