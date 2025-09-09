All’incontro hanno partecipato anche i tecnici del comune di Chiari e del Politecnico, a supporto dell’Azienda Ospedaliera

Nuovo ospedale di Chiari: in Municipio il primo Tavolo di Lavoro congiunto tra comune a Asst Franciacorta.

Tavolo di Lavoro per il nuovo ospedale di Chiari

Ieri (lunedì 8 settembre 2025) si è svolto nei locali del Municipio di Chiari, il primo Tavolo di Lavoro congiunto tra comune di Chiari e Asst Franciacorta dedicato al progetto del nuovo ospedale di Chiari e della Franciacorta che prevede investimenti per centinaia di milioni di euro.

Finalità

All’incontro hanno partecipato anche i tecnici del comune di Chiari e del Politecnico, a supporto dell’Azienda Ospedaliera, con l’obiettivo di avviare una collaborazione stretta e coordinata. L’intento condiviso è garantire che ciascun ente possa integrare al meglio i propri strumenti di programmazione e pianificazione, così da inserire in maniera armonica la nuova struttura nel tessuto urbano e sociale della Città.

Il Tavolo ha rappresentato un primo momento di confronto costruttivo, durante il quale sono stati analizzati i principali aspetti progettuali e urbanistici. Le possibili alternative di sviluppo della struttura sono tuttora in fase di studio: le decisioni definitive saranno assunte una volta completata questa analisi.

Il Comune di Chiari e l’ASST Franciacorta ribadiscono la volontà di proseguire su questa strada di dialogo e cooperazione, con la convinzione che il nuovo ospedale rappresenti un investimento strategico e un’opportunità di crescita per tutto il territorio.