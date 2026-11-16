Nuovo allarme bomba contro le scuole: “Un nostro addetto mensa avvelenerà i pasti”

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Una settimana dopo, stesso copione (o quasi). Questa mattina, 16 novembre, una mail minatoria è stata recapitata all’indirizzo di diverse scuole bresciane tra cui l’Istituto comprensivo di Castegnato e quello di Lonato, millantando la presenza di ordigni esplosivi nelle scuole. In questo momento – ma il quadro è in divenire – non sarebbero state disposte evacuazioni: le mail sarebbero, come già martedì scorso, falsi allarmi. Lo stesso Ministero dell’Interno aveva chiarito in una circolare di tre giorni fa come allarmi di questo genere siano da ritenersi inattendibili, risultando la minaccia “costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari”.

“Abbiamo arruolato un addetto della mensa”

Come accaduto settimana scorsa a migliaia di scuole italiane, la mail aggiunge una seconda fantomatica minaccia oltre a quella di un’esplosione: l’anonimo mittente sostiene che l’organizzazione terroristica di cui farebbe parte avrebbe anche assoldato un fantomatico addetto del servizio mensa perché avveleni il cibo da servire agli studenti. Non è noto al momento chi sia il mittente della mail, e se vi siano collegamenti con quanto accaduto settimana scorsa. In quel caso, a spedire a migliaia di scuole una mail di minacce era stato “Mikhail Adropov”, fantomatico esponente “del Vilayat di Misoginistan”, un movimento inventato. Questa volta, il mittente si firmerebbe invece con le sole iniziali “M.A”.

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