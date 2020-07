Nuova vita per l’ex tabacchificio di Castrezzato. La struttura, prima ridotta in pezzi, è diventata location per eventi e serate.

Nuova vita per l’ex tabacchificio

Una struttura che da anni versava in pezzi. Un sito (da circa 10mila metri) inutilizzato, vandalizzato e pericolante. Ma tutto questo non esiste più. Dopo la vendita all’asta, la struttura è stata completamente rimessa a nuovo ed è diventata la location, con bar e ristorante, per eventi (anche cerimonie e matrimoni) e serate.

Il tabacchificio

L’edificio industriale venne chiuso circa 10 anni fa. Nell’ultimo decennio è stato caratterizzato dal degrado e spesso è rimbalzato tra i fatti di cronaca. Costruito negli anni ’30, il tabacchificio ha vissuto anni di gloria, ma poi delle centinaia di persone che vi lavoravano all’interno non ne era più rimasta nemmeno l’ombra. Nel tempo diventò anche un consorzio agrario e una filanda, ma nulla fu più come prima. Una volta cessate anche queste ultime attività, è rimasta solo una struttura pericolante, distrutta e piena di erbacce e bivacchi.

I lavori

Il passato è però solo un ricordo. I locali e il sito sono stati messi in sicurezza dai nuovi gestori che hanno rilevato la struttura. Gli ambienti, di impronta industriale, non sono stati modificati ma integrati con il nuovo e con tutto ciò che ha dato nuova vita alla struttura.