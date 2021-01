Continua l’opera di solidarietà per aiutare i terremotati croati colpiti dal devastante sisma di fine dicembre.

Dopo la consegna di domenica scorsa e la raccolta di oltre sessanta quintali di alimenti e di beni di prima necessità che ha coinvolto Comune, gruppi e associazioni del paese, sono in programma altri tre appuntamenti per le donazioni, in vista del nuovo viaggio solidale a Sisak e Petrinja.

Nuova raccolta solidale a favore della Croazia

Domani (venerdì) dalle 15 alle 18, sabato dalle 10 alle 15 e domenica dalle 9 alle 12 nella sede della Polisportiva Provagliese in piazza Chiosco, vicino alla chiesa, saranno presenti alcuni volontari per raccogliere nuove donazioni. Servono scarpe invernali, giacche, sciarpe, berretti e guanti per bambini e ragazzi, zaini, astucci, matite e penne, materiali di cancelleria per la scuola, tempere e acquarelli, album da colorare e dispositivi informatici come tablet o pc portatili.

Per maggiori informazioni contattare Katarina Bosnic al 392.7115169.