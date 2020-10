Nuova Orceania chiuderà i battenti: la partecipata è in liquidazione

Nuova Orceania chiuderà i battenti e sarà messa in liquidazione: la decisione presa nel Consiglio comunale di Orzinuovi ieri sera sul destino della partecipata.

La partecipata comunale di Orzinuovi è arrivata al capolinea. Dopo cinque anni dall’apertura, alla luce della situazione economica difficile e dopo aver sentito i parere degli esperti revisori dei conti, il sindaco Gianpietro Maffoni e la sua Giunta hanno deciso di non avviare il recupero della società, in quanto “non avrebbe fruttato come nelle previsioni sperate”: a breve Nuova Orceania chiuderà quindi i battenti e verrà messa in liquidazione.

Contrari alla decisione le minoranze di Orzinuovi Cresce, per voce dell’ex sindaco Andrea Ratti, e Orzinuovi civica veramente, con Amborgio Paiardi: entrambi sono convinti che la chiusura della partecipata rappresenterà una perdita per il Comune e per i suoi servivi dal momento che, oltre alla fiera, questa di occupava anche della manutenzione del territorio comunale.

E i dipendenti?

Ma se la partecipata chiude, quale sarà il destino dei quattro dipendenti assunti da Nuova Orceania. Con ogni probabilità rimarranno senza lavoro, ma il primo cittadini ha sottolineato che da parte dell’Amministrazione verranno messe in campo tutte le misure per poterli aiutare.