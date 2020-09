Nuova nomina per don Gianpietro Forbice

E’ fresco di nomina don Gianpietro Forbice che solo ieri ha scoperto la sua prossima destinazione come curato dei quattro Comuni della Bassa.

Nuovo incarico

Brandico, Longhena, Mairano e Pievidizio sono da poco “orfani” dei loro parroci, rispettivamente don Giancarlo Zavaglio, don Carlo Bosio, don Piero Pochetti e don Alessandro Lovati, che ora saranno sostituiti da don Forbice, pronto per il suo nuovo incarico. Le quattro comunità erano state colpite come un fulmine a ciel sereno dalla decisione di trasferire i parroci in altre diocesi, finalmente potranno contare su una nuova guida spirituale.