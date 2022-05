Nozze di pietra per Egidio e Santina: 65 anni da inseparabili

coccaglio

Novant'anni lui, 88 lei, i due ex gestori del bar Trattoria del Gallo hanno festeggiato il traguardo assieme alla famiglia

di Emma Crescenti

Sessantacinque anni insieme, fra gioie e dolori, bei momenti e difficoltà, supportandosi (e anche sopportandosi) a vicenda. Un traguardo non da poco quello di Egidio Massetti e Santina Vermi, che lo scorso mercoledì hanno festeggiato le «nozze di pietra» in compagnia dei figli e dei nipoti, di quella bella famiglia che hanno costruito nella loro vita da inseparabili.

Nozze di pietra per Egidio e Santina

Novant’anni lui, 88 lei, e ancora si amano come il primo giorno, quando poco più che ventenni si erano conosciuti mentre lui lavorava nelle campagne di Coccaglio. Originaria di Sant’Andrea di Rovato, la famiglia di Santina si era trasferita a Bagnolo Mella, ma la lontananza non aveva spento la fiamma: in sella alla bicicletta Egidio ogni domenica attraversava la Bassa bresciana per andare a trovarla, finché dopo qualche mese non l'ha chiesta in sposa a suo padre, come la tradizione voleva. L’11 maggio del 1957 è iniziata la loro vita insieme, nella casa di Coccaglio.

In paese tutti conoscono l’inseparabile coppia. Vuoi per il carattere aperto e disponibile, per le mille avventure passate insieme, ma soprattutto perché Egidio e Santina dopo aver gestito un bar a Montirone, dal 1970 fino ai primi anni Novanta avevano preso in mano le redini della storica Trattoria del Gallo (poi diventata una birreria, ora chiusa) nel cuore del paese, luogo di ritrovo privilegiato da moltissimi coccagliesi, fulcro della socialità e del divertimento per la comunità.

Gli auguri della famiglia

Poi la pensione, dopo la quale si sono dedicati alla famiglia: ai due figli e ai cinque nipoti, mai così orgogliosi della coppia che negli anni «ne ha passate di cotte e di crude», tra mille vicissitudini e ostacoli superati insieme, senza mai abbandonarsi, tenendo fede alle promesse e soprattutto all’amore che 65 anni fa li ha uniti. Egidio e Santina sono un esempio per tutti: il loro legame è indistruttibile. Dall’argento all’oro, dallo smeraldo fino al diamante, ora è forte come la pietra.