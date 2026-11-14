Novarini regala uno stemma araldico al Comune di Quinzano d’Oglio

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Alcuni luoghi non si possono dimenticare. Così è stato per Luciano Novarini nato a Quinzano d’Oglio nel 1943, da anni residente a Varese, non ha mai dimenticato il paese che gli ha dato i natali.

Un dono prezioso

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Novarini ha voluto esprimere tutto il suo affetto per Quinzano attraverso un dono importante: un manufatto artistico realizzato da lui stesso, una riproduzione lignea dello stemma araldico del paese. L’opera è lavorata a bassorilievo e predisposta per l’affissione a parete, con dimensioni pari a 78 × 98 cm.

“La scelta del legno e la cura riservata ai dettagli dell’emblema cittadino nascono dalla volontà di restituire, attraverso un materiale caldo e duraturo, la nobiltà e la storia di questo simbolo identitario. Pur avendo intrapreso percorsi di vita che mi hanno portato altrove, il legame affettivo con le mie origini quinzanesi è rimasto sempre profondo e autentico. Questa donazione vuole pertanto rappresentare un sincero omaggio alla mia terra natia e all’intera comunità di Quinzano d’Oglio, quale segno tangibile di gratitudine e senso di appartenenza, con l’auspicio che l’opera possa trovare degna collocazione all’interno degli spazi istituzionali”, si legge nella lettera di accompagnamento al dono.

La gratitudine dell’Amministrazione

“Desidero rivolgere, a nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, un sentito e profondo ringraziamento al signor Luciano Novarini per questa preziosa donazione. Ciò che ci emoziona maggiormente, al di là del valore artistico dell’opera, è l’amore, la passione e il legame indissolubile che egli continua a nutrire nei confronti della sua terra natia. Un omaggio tanto gradito meritava una collocazione d’onore: per questo motivo, il manufatto ligneo sarà posizionato all’interno della nuova sala consiliare, che nel corso dell’attuale mandato amministrativo sarà oggetto di un importante intervento di restauro e ampliamento per diventare anche sala congressi. L’opera troverà spazio proprio dietro il banco dei consiglieri comunali, in testa alla sala, ovvero nel cuore pulsante e nel luogo di massima rappresentanza istituzionale della comunità quinzanese. Questo gesto testimonia in modo tangibile come il senso di appartenenza e l’orgoglio per le proprie radici e per il nostro territorio siano sentimenti così profondi e autentici da riuscire a superare ogni distanza, sia nello spazio che nel tempo”,

così il primo cittadino Lorenzo Olivari.