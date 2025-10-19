Notte movimentata a Erbusco: malore grave in via Iseo e lite fuori dalla discoteca

Notte movimentata a Erbusco, dove nel giro di poche ore ambulanze e carabinieri sono intervenuti per un malore e un aggressione avvenuta fuori da una discoteca.

Colto da un malore, soccorso un 50enne

Il primo episodio è avvenuto in via Iseo, nel parcheggio della Admiral, dove un uomo di circa 50 anni, di origine indiana, è stato colto da un malore improvviso. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i volontari di Bornato, insieme a due mezzi avanzati con personale medico e infermieristico. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito molto gravi: è stato rianimato sul posto e successivamente trasportato in elisoccorso, atterrato nelle vicinanze, in codice rosso.

Scoppia la lite fuori dalla discoteca

Con loro anche i carabinieri della Compagnia di Chiari, che ore più tardi, verso le 4.30, sono intervenuti anche in via dell’Industria, presso il QI Clubbing, a poca distanza. Secondo le prime ricostruzioni, due giovani sarebbero rimasti coinvolti in una lite scoppiata fuori dal locale, a suon di parole e spintoni. Durante il parapiglia, uno dei due è caduto e ha riportato una ferita lieve alla mano. Il giovane ha rifiutato il trasporto in ospedale, ma si procederà con una querela nei confronti dell’aggressore.