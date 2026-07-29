Non si hanno più sue notizie da lunedì: ore di apprensione per un 56enne di Verolanuova.

Ore di grande apprensione

Ore di grande apprensione per la sorte di E.P., 56enne di Verolanuova del quale ormai da due giorni non si hanno più notizie. Il 56enne si sarebbe infatti allontanato da casa senza dare spiegazioni e senza farvi ritorno. I familiari, comprensibilmente preoccupati, hanno presentato denuncia ai carabinieri di Verolanuova. In seguito sono partite le ricerche coordinate dalla Prefettura e dalle forze dell’ordine.

Non si hanno più sue notizie: l’auto è stata ritrovata

Ieri (martedì 28 luglio 2026), grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza, è stata individuata l’auto del 56enne, una Honda, parcheggiata in un’area di sosta in località Parole a Idro. Al suo interno sono stati trovati documenti e telefono cellulare del 56enne. Al momento i soccorritori stanno perlustrando a fondo la zona: in prima linea i vigili del fuoco dei distaccamenti di Salò e Vestone, gli specialisti del nucleo sommozzatori e del reparto Speleo alpino fluviale (Saf), i volontari della Protezione civile, il Soccorso alpino e i carabinieri.