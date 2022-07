Non si fermano al posto di blocco, scattano arresti e denuncia per i due specializzati in furti

Speronano l'auto di servizio della Polizia Locale, uno dei due finisce in carcere mentre l'altro è denunciato a piede libero.

Fermati al posto di blocco, sono fuggiti

I due si trovavano a bordo di una Bmw, un'auto che era già segnalata perché utilizzata da soggetti dediti a furti nei supermercati. Così, nei giorni scorsi, nel momento in cui tale veicolo è passato sotto le telecamere per la lettura delle targhe, la sua presenza a Rovato è stata segnalata. Gli agenti della Polizia Locale hanno tentato di fermare l'auto in questione per un controllo al posto di blocco ma questi sono fuggiti. A bordo dell'autovettura vi erano due persone: un peruviano e un cubano i quali non si sono fermati all'alt ma sono scappati. Sono però finiti in un vicolo cieco, gli agenti sono così riusciti a fermare entrambi: il peruviano è stato arrestato per resistenza e anche per aver violato una misura cautelare (su di lui pendeva infatti un obbligo di dimora a Milano), il cubano è stato invece denunciato per concorso nei reati.

Quattro nuove fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti

Continua l’opera di rinnovo e d’implementazione delle attrezzature dedicate alla sicurezza e alla tutela ambientale. La Polizia Locale di Rovato, infatti, si è dotata con determina del 6 luglio di 4 nuove telecamere mobili, cofinanziate da un bando regionale, 20 mila euro e, dall'amministrazione comunale, 17 mila euro. I dispositivi verranno utilizzati per contrastare e sanzionare duramente l’abbandono dei rifiuti, soprattutto nelle zone periferiche e di campagna, interessate negli ultimi mesi da abbandoni scriteriati.