Non si ferma all'alt e scappa: arrestato a Rovato

Non si ferma all'alt e scappa a piedi nei campi, ma la fuga dura poco: l'uomo è stato fermato e arrestato dai carabinieri a Rovato.

Non si ferma all'alt e scappa

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 ottobre sulle strade rovatesi ha preso il via un concitato inseguimento. Una pattuglia della Sezione radiomobile della Compagnia di Chiari (in supporto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Rovato) si è infatti messa sulle tracce di una Skoda Octavia che non si era fermata all’alt durante un posto di controllo. Il conducente del mezzo, dopo qualche chilometro, vista l’impossibilità di seminare i militari, ha abbandonato il mezzo in aperta campagna e ha tentanto di far perdere le proprie tracce proseguendo la fuga a piedi.

Arrestato anche per spaccio

Raggiunto e fermato dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Chiari l’uomo, un 44enne di nazionalità albanese, è stato arrestato. Sul posto anche altre pattuglie dei militari della Compagnia. All’accusa di resistenza a pubblico ufficiale si è aggiunta però anche quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; nell'auto, dopo una perquisizione, sono infatti stati trovati 1,2 kg di marjuana e 65 grammi di cocaina. Probabilmente, la ragione stessa che aveva innescato la fuga.