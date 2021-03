“Pensavo foste degli ubriachi in mezzo alla strada”. Si è giustificata con queste parole la 35enne del Cremasco che, qualche sera fa, alle 22.30 circa non si è fermata all’Alt e poi ha quasi investito quattro uomini della Polizia Locale del Montorfano (tra cui il comandante Luca Leone), tutti con giubbino giallo ad alta visibilità, che con due pattuglie stavano effettuando dei controlli alla viabilità e per gli spostamenti covid su via per Chiari, al confine tra Coccaglio e la città di Chiari.

Non si ferma all’Alt e quasi investe gli agenti: “Pensavo foste degli ubriachi in mezzo alla strada”

Stava transitando da Coccaglio in direzione Chiari quando non si è fermata all’Alt imposto dagli Agenti della Polizia Locale del Montorfano. E’ successo lo scorso week end alle 22.30 circa, in orario del coprifuoco. Gli agenti coordinati dal comandante Leone erano infatti impegnati nei servizi serali di sicurezza sul territorio, ma la conducente dell’auto, invece di rallentare e fermarsi, non solo ha proseguito la marcia imperterrita, ma ha anche deviato pericolosamente verso gli agenti della Locale, che hanno dovuto prontamente spostarsi dalla strada per non rischiare di essere investiti. La conducente si è poi data poi alla fuga con manovre pericolose per l’incolumità degli altri utenti della strada.

Immediatamente identificata grazie anche al supporto dei sistemi di videosorveglianza e in dotazione al corpo intercomunale del Montorfano, la donna del Cremasco è stata invitata negli uffici del Comando di Coccaglio, dove si è scusata con queste parole: “Non vi avevo riconosciuto, pensavo foste degli ubriachi in mezzo alla strada”.

La 35enne, oltre alle violazioni al Codice della strada, rischia anche una denuncia per resistenza a Pubblico ufficiale, fattispecie penale riconducibile alle sue azioni.

Maggiori controlli per le norme anti contagio e non solo

Gli agenti si sono impegnati, soprattutto nel fine settimana, in un assiduo controllo del territorio sia per il rispetto delle norme anti contagio da Covid-19, sia per i numerosi incidenti dell’ultimo periodo. A febbraio, infatti, è aumentata anche la percentuale di sinistri stradali rilevata dalla Polizia del Montorfano tra Coccaglio e Cologne, che è impegnata almeno una volta al giorno con un incidente. Spesso si tratta di sinistri legati alla violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada per giuda in stato di ebbrezza alcolica.