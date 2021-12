Non risponde da ore, anziana trovata distesa a terra nella sua abitazione

Iseo

La donna è stata poi portata in ospedale per gli opportuni accertamenti.

Grande preoccupazione per coloro che la conoscevano, dopo essersi accorti che per parecchio tempo non ha risposto alle sollecitazioni hanno iniziato a temere il peggio.

L'intervento degli agenti della Polizia Locale

Ieri mattina (venerdì 24 dicembre) la Polizia Locale del Corpo Intercomunale del Sebino Orientale è intervenute in via Mirolte a Iseo. Una donna di 93 anni non rispondeva da alcune ore. Ad allertare la Locale i vicini di casa preoccupati. Gli agenti della Locale una volta giunti sul posto hanno potuto sentire la donna che, una volta chiamata, rispondeva con voce tremula. Sono riusciti quindi ad introdursi nell'abitazione: l'hanno trovata distesa a terra, non riusciva più ad alzarsi ormai da un paio di ore.

L'arrivo dei soccorsi

Allertati i soccorsi, sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Iseo che le hanno prestato le prime cure per poi portarla in ospedale dove sono stati eseguiti gli opportuni accertamenti.

In campo anche durante le festività

La Polizia Locale di Iseo sta lavorando anche durante le festività, ieri sera, durante le celebrazioni della Vigilia di Natale, è stata presente nei centri storici di Iseo e frazioni, vicino alle chiese evitando così che si verificassero assembramenti, allontanando i rischi legati al contagio da Covid-19.