Non risponde alle chiamate dei figli: anziana trovata nella vasca da bagno. I vigili del fuoco salvano un’anziana bloccata in casa.

Anziana non risponde alle chiamate dei figli

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi (venerdì 26 dicembre 2025) a Rovato in via Cesare Battisti. Una donna anziana, di oltre ottant’anni, non rispondeva alle chiamate dei figli e nemmeno di coloro che hanno provato a bussare alla porta. Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco (i quali con l’autoscala si sono introdotti nell’appartamento dal balcone). Sul posto anche ambulanza e carabinieri.

Lieto fine

L’anziana è stata trovata in vasca da bagno, cosciente ma dolorante e impossibilitata ad alzarsi.

L’intervento si è risolto rapidamente senza la necessità di trasporto in ospedale. La donna fortunatamente sta bene.

Sul posto anche l’Amministrazione comunale rappresentata dall’assessore Pier Italo Bosio.