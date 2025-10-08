Era caduta in casa e non riusciva a rialzarsi; è stata trasportata in ospedale

Vedere la sua porta chiusa, nonostante fosse ormai mattina inoltrata, ha destato i sospetti dei vicini di casa, che hanno lanciato l’allarme. Preoccupazioni fondate perché l’anziana, residente in centro a Rovato, era caduta e non riusciva ad alzarsi. Tempestiva ed efficace la macchina dei soccorsi, che ha portato a una rapida risoluzione della vicenda.

Non risponde ai vicini, soccorsa un’anziana a Rovato

Sul posto, poco prima di mezzogiorno di mercoledì 8 ottobre, si è precipitato innanzitutto un parente della donna, allertato dai vicini di casa. La porta chiusa e la mancata risposta dell’anziana hanno portato ad allertare in un primo momento i Vigili del fuoco ma poi l’emergenza è rientrata e non è stato più necessario il loro intervento. Sul posto un’ambulanza dei Volontari di Adro e dalla pattuglia della Polizia Locale. La signora è stata soccorsa e presa in carico dai sanitari per il trasporto in ospedale: cosciente seppur dolorante, era rimasta vittima di una caduta. A sincerarsi delle condizioni della donna, che non sarebbero gravi, anche l’assessore Pieritalo Bosio.