Attimi di apprensione questa mattina per un 86enne. Non risponde ai parenti, paura per un anziano a Rovato.

A Rovato non risponde ai parenti

Questa mattina (sabato 27 luglio 2024) poco dopo le 10 è scattata la chiamata al 112 in via Ricchino a Rovato. Un anziano residente in un appartamento non rispondeva infatti ai parenti e questo ha innescato l'immediato intervento di Vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri della stazione di Rovato.

Lieto fine, sul posto anche l'assessore

Fortunatamente l'emergenza è quasi subito rientrata: l'uomo, un 86enne rovatese, sta bene. Sul posto si è recato anche l'assessore Pier Italo Bosio per accertarsi di eventuali necessità.