Non rispetta le norme anticovid: giù le serrande per un bar di Carpenedolo.

Niente norme anticovid, chiuso un bar

La Prefettura di Brescia ha disposto la chiusura di un bar di Carpenedolo che non si era attenuto alle disposizioni ministeriali urgenti in materia di contenimento del Covid-19. Gli accertamenti, effettuati lo scorso settembre dai carabinieri della stazione locale, rientrano nell’abito dei controlli finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico.

In particolare, ai gestori del bar è stata contestata la mancata disponibilità, all’interno dell’esercizio, del termometro per il controllo all’accesso degli avventori, nonché la mancanza di almeno un metro di distanza tra le persone sedute ai tavoli e l’assenza della cartellonistica richiamante le raccomandazioni al pubblico per evitare il contagio. Nel locale, inoltre sono stati trovati quattro minorenni ai quali erano stati serviti degli alcolici, fatto per cui, l’esercente dovrà rispondere ad altri provvedimenti di natura amministrativa.