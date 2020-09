Non rispetta le misure anti-Covid, chiuso il “Plaza Cocktails” di Carpenedolo. Nell’ambito dei controlli disposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Brescia finalizzati alla verifica del rispetto da parte della cittadinanza delle disposizioni stabilite per il contrasto alla diffusione del Covid-19, sono state attuate attività straordinarie su tutto il territorio.

Nei giorni scorsi, in piazza dalla Chiesa di Carpenedolo, i militari della locale stazione hanno effettuato un controllo presso l’esercizio pubblico “Plaza Cocktails” ed hanno constatato una serie di irregolarità per la prevenzione del contagio. Più nello specifico è stato proprio l’assembramento di persone a far scattare il controllo dei carabinieri. In particolare, nonostante le attuali misure sul distanziamento sociale, le persone si intrattenevano nelle pertinenze del locale, consumando bevande e alimenti a meno di un metro l’uno dall’altro. Inoltre, l’attività commerciale era sprovvista dei cartelli informativi e non erano state adottate tutte le misure necessarie alla prevenzione del Covid. Pertanto, nel primo pomeriggio odierno i militari hanno notificato al titolare il provvedimento prefettizio della chiusura di 10 giorni dell’attività.