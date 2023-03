Ieri (giovedì 30 marzo 2023) verso le 14 era scattato l'allarme bomba causando l'intervento delle Forze dell'ordine e non poca apprensione da parte dei cittadini.

"Faccio esplodere tutto"

"Non mi fanno giocare al campo, faccio esplodere tutto".

Sarebbero state queste le parole che un 38enne in cura al centro psico sociale di Orzinuovi avrebbe confidato alla dottoressa dalla quale era in cura da circa un anno. L'allarme bomba è scattato alle 14 di ieri in viale Piave quando la dottoressa ha attivato le procedure di emergenza contattando le Forze dell'ordine. Sul posto sono immediatamente arrivati Vigili del fuoco, Carabinieri, ambulanze e Artificieri. L'area messa in sicurezza è stata quella del centro storico anche con l'evacuazione delle abitazioni adiacenti alla struttura. Il 38enne aveva con sé due bombe artigianali, le portava nello zaino e sarebbe stato pronto a farle esplodere. Gli ordigni rudimentali erano realizzati probabilmente con della polvere presa da alcuni petardi ma potenzialmente pericolose perché munite di micce. Nell'apprensione generale le voci si sono rincorse jn città. Ci sono volute tre ore per far rientrare l'emergenza e tornare alla normalità. Gli Artificieri si sono occupati di innocue le bombe e il personale del centro di calmare il "terrorista" improvvisato.