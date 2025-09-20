Non dà la precedenza: investito un dodicenne

L’allarme è stato dato verso le 13 per un incidente avvenuto in via Boccaccio a Manerbio, da subito un grande dispiegamento di mezzi.

Dodicenne investito

Sul posto la Polizia Stradale, l’eliambulanza, due ambulanze e l’auto medica. Ad una prima ricostruzione dei fatti sembra che un ragazzino di 12 anni, a bordo della sua bicicletta, non abbia dato la precedenza. Un motociclista così non è riuscito ad evitare l’impatto colpendolo. L’emergenza partita in codice rosso, si è conclusa senza ferite gravi da parte sia del dodicenne che del centauro. Il giovane è stato comunque portato all’ospedale di Manerbio.