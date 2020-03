Niente reparti Covid per l’ospedale di Leno

Lo voci che giravano in paese sulla possibile apertura di un reparto per pazienti Covid all’ospedale di Leno sono state smentite dall’Asst del Garda.

Emergenza posti letto

Non solo guanti, mascherine e respiratori: quello che serve ora sono posti letto e personale medico. Ecco perché era ventilata l’ipotesi di riutilizzare l’ospedale di Leno, riconvertito a Pot, Presidio ospedaliero territoriale, che ospita ambulatori, centro analisi, reparto di riabilitazione, Psichiatria e neuropsichiatria infantile, ma con grandi aree inutilizzate. L’Asst del Garda però ha smentito questa possibilità. ” In questo momento non è previsto di utilizzare la struttura di Leno per l’emergenza Coronavirus – hanno fatto sapere – Per allestire altri posti letto serve personale: medici e infermieri che ora non ci sono”. Per il momento l’ospedale di Leno rimarrà in stand by, d’altro canto l’Amministrazione comunale lenese si è detta pronta a fare tutto quanto nelle sue possibilità in caso si rendesse necessaria la fruibilità della struttura per l’emergenza sanitaria in atto.

