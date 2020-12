Chiamate di soccorso partite in codice rosso poco dopo mezzogiorno

Neve sulla Bassa: già due incidenti in pochi minuti

Oltre ai disagi, si registrano già i primi incidenti a pochi minuti di distanza tra loro. Entrambi potenzialmente riconducibili alla neve che da qualche ora sta cadendo nella Bassa Bresciana.

Alfianello

Il primo ad essere registrato è andato in scena ad Alfianello sulla provinciale 64, nel tratto compreso tra la rotonda che consente l’accesso a villaggio Europa e quella che permette il collegamento con via delle Corti verso la frazione Casacce di San Gervasio Bresciano. Ad Alfianello dalle prime informazioni di Areu Lombardia risultano coinvolti più mezzi e una prima conta di tre persone ferite. La chiamata alla centrale operativa 112 è partita alle 12.01, e ad essa per gravità è stato attribuito un codice rosso. Sul posto sono stati inviati il mezzo di soccorso avanzato con a bordo il medico proveniente da Cremona e l’ambulanza della Croce Bianca di Brescia sezione di Pontevico.

Manerbio

Dopo circa 3 minuti un codice rosso anche a Manerbio, sulla strada provinciale 1 quella che connette la cittadina alla frazione verolese di Cadignano. La chiamata partita alle 12.04 segnalava l’impatto contro un ostacolo e ferita una persona. Sul posto è stata inviata l’ambulanza della Croce Bianca di Leno e il mezzo di soccorso avanzato con a bordo l’infermiere da Manerbio.

In entrambi sono stati allertati i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

Nel frattempo proseguono le chiamate in codice giallo per diverse cadute al suolo tra queste Pontevico, Montichiari e in città. Mentre un’altra auto contro ostacolo è stata segnalata a Ghedi, sempre in codice giallo.