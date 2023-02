Nella stessa locandina Giornata della Memoria e del Ricordo: l'Anpi non ci sta

L'Amministrazione comunale di Gussago risponde all'Anpi che ha espresso contrarietà per la presenza nella stessa locandina della Giornata della Memoria (27 gennaio) e del Ricordo (10 febbraio).

La lettera con tale critica è giunta al comune ieri (mercoledì 15 febbraio 2023) e l'Amministrazione ha scelto prontamente di rispondere:

"La volontà dell’Amministrazione si è ribadito più volte essere quella di unire idealmente le due commemorazioni in un un’unica locandina a simbolo dell’eguale ricordo di due eventi storici drammatici. La scelta non è stata - come riportato nella lettera dell’ANPI - semplicemente grafica o di poca consapevolezza da parte degli autori, bensì di un messaggio ben chiaro: non c’è distinzione di dolore nel ricordo di due eventi che hanno segnato drammaticamente la nostra storia, le giornate devono essere commemorate in egual modo per permettere ai cittadini del futuro di conoscere il passato e non commettere più i medesimi errori".