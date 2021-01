Nella notte brucia il tetto di una casa a Passirano

Notte movimentata in Franciacorta: per più di due ore i Vigili del fuoco di Brescia hanno lavorato perché le fiamme non si propagassero nel vicinato.

Incendiato il tetto di una casa

L’allarme è scattato alle 23:20 quando due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia con il supporto dell’autoscala sono intervenute a Passirano per far fronte all’incendio della copertura di un tetto di una abitazione civile. Solo grazie alla tempestività dell’intervento delle squadre di soccorso è stato possibile contenere l’incendio e circoscriverlo ad una zona confinata, nonostante la difficoltà dovuta alla presenza dell’ impianto fotovoltaico. I soccorritori hanno lavorato fino alle 2 di notte per bonificare il sito, mentre sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno dato origine all’incendio.