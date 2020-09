Alessandra Micheli è riuscita a portare la luce nelle chiese di Orzinuovi, ha lasciato infatti 300mila euro alla parrocchia.

Nel testamento lascia 300mila euro alla parrocchia

Ormai è venuta a mancare mesi fa a Castelleone, in una casa di riposo alla veneranda età di 94 anni, ma essendo nativa di Orzinuovi non ha mai dimenticato quello che allora era il suo paese. Così, nel testamento, oltre a fare beneficenza per diversi enti ha deciso di lasciare ben 300mila euro per la parrocchia, da usare come era più comodo ai fedeli.

Una notizia che ha sbalordito e commosso il parroco don Domenico Amidani, che ha deciso di fare qualcosa non solo per i parrocchiani ma anche in memoria della Micheli, come su richiesta del nipote.

