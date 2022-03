Nel paese vicino per abbandonare i rifiuti: sanzione da mille euro

multati

I due coccagliesi avevano scaricato i rifiuti a Cologne. Sono stati sanzionati per mille euro circa

Hanno ripulito casa e poi hanno pensato di scaricare i sacchi neri con i rifiuti indifferenziati nei pressi della stazione ferroviaria di Cologne. Ma alla Polizia Locale del Monte Orfano non ci è voluto molto per identificarli e sanzionarli con una multa da circa mille euro.

A finire nei guai per abbandono di rifiuti sono stati due "furbetti" del sacchettino di origini indiane e residenti nella vicina Coccaglio. Le indagini del Corpo intercomunale del Monte Orfano, diretto dal comandante Luca Leone, hanno portato all'identificazione dei due responsabili, che hanno riempito diversi sacchi neri di rifiuti dopo aver fatto pulizia nell’abitazione di Coccaglio e poi si sono recati al parcheggio della stazione ferroviaria di Cologne per liberarsene. All'interno dei sacchi sono stati rinvenuti indumenti usati, elettrodomestici e rifiuti urbani di vario tipo che non erano stati differenziati correttamente per poi essere portati all’isola ecologica, come invece è previsto dal regolamento. E' proprio grazie alle tracce contenute nei rifiuti abbandonati e lasciate sul territorio che gli agenti sono riusciti a risalire ai due "furbetti" del sacchettino.

Gli autori dell’abbandono sono stati raggiunti dagli agenti della Locale, che a loro carico hanno emesso una sanzione di circa mille euro, comprensiva delle spese di ripristino dei luoghi , raccolta e smaltimento, tramite l'azienda municipalizzata Servizi comunali Spa.